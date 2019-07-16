Закон о языке вступил в силу. Что нужно знать

В Украине 16 июля вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Языковой закон был принят незадолго до вступления Владимира Зеленского в должность президента. Он позиционирует себя двуязычным политиком и обещал закон "тщательно проанализировать".

Главным противником языковых нововведений стала Россия, их она называет "тотальной украинизацией". Москва уже второй раз созывает Совбез ООН по этому вопросу - в первый раз обсуждать его не стали. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Языковой закон: что меняется

Государственный статус украинского языка гарантирует Конституция. Но детали использования языков в различных сферах жизни в Украине до 2012 года определял советский закон О языках в УССР.

После него было был "языковой закон Кивалова-Колесниченко", который предоставлял возможность использовать вместо госязыка региональный. В начале прошлого года Конституционный суд признал этот закон неконституционным. С того времени языковая политика Украины никак не регулировалась.

Нормы закона устанавливают обязательное использование украинского языка в государственном и коммунальном секторах, в транспорте и общепите, маркировке товаров и услуг, в медицинской, образовательной и художественной сферах, а также в средствах массовой информации.

Языковые права национальных меньшинств должны быть гарантированы отдельным законом, проект которого правительство должно разработать и подать парламенту через полгода после вступления в силу закона о государственном языке.

Лавреат, етер, міт: Новое Украинское правописание

Некоторые положения закона вступят в силу с отсрочкой. Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты в сфере обслуживания обязаны перейти на государственный язык через 18 месяцев.

Знание украинского языка для получения гражданства станет обязательным в июле 2021. На два года также отсрочили выдачу сертификатов об уровне владения госязыком топ-чиновникам и депутатам.

Внешнее тестирование и вступительные экзамены будут сдаваться на украинском языке с 2025 года.

Через 30 месяцев после вступления в силу "языкового закона" печатные СМИ обязаны выходить на украинском языке (через 60 месяцев для местных СМИ). Печать на других языках допускается при одновременном выпуске тиража на украинском языке в один день.

Новые языковые квоты на телевидении и радиовещании вступят в силу через пять лет. Недельный объем вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке должен составлять не менее 90 процентов.

Административная ответственность за нарушение языкового закона отложена на три года. За это время во всех областях должны быть созданы центры по изучению украинского языка.

За нарушение языковой политики грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов - сейчас это от 3400-5100 гривен. Подробно о том, где украинский язык станет обязательным в материале Корреспондент.net Языковой закон. Что думают соцсети и страны-соседи.

Что будет с русским языком

Русский в Украине окончательно утрачивает статус языка межнационального общения и становится языком национальных меньшинств, правка которых гарантированы отдельным законом в рамках Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств.

Кабмин должен разработать и подать этот законопроект через полгода после вступления в силу закона об украинском госязыке.

Применение языков нацменьшинств, в том числе русского, никак не ограничивается в частном общении и в религиозных обрядах. На этих языках могут издаваться книги, журналы, газеты и другая пресса, но их тиражи не могут превышать тиражи на украинском.

Интернет-сайты обязаны иметь украиноязычные версии, которые должны открываться по умолчанию. Эта норма вступает в силу через полтора года после вступления в силу закона.

Все культурно-массовые мероприятия должны проводиться исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском.

В научной сфере используется украинский языка и языки стран Евросоюза.

Телепередачи на русском или других языках должны дублироваться на украинском, а если кто-то из участников программы говорит на другом языке, то вещатель должен обеспечить синхронный перевод.

Украинский язык становится обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Но в младшей школе и в детсадах допускается параллельное обучение на русском и других языках нацменьшинств. Для этого разрешено создание отдельных классов или групп.

Россия ждет раскола из-за языка

18 мая Россия созвала Совбез ООН из-за украинского закона о языке. На голосование был поставлен вопрос о рассмотрении этого вопроса, но против проголосовали шесть государств-членов, поэтому заседание отменили.

Москва считает, что языковой закон запрещает русский язык и противоречит как конституции Украины, так и международным нормам.

Позже глава МИД Павел Климкин пояснил, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

"Уже сейчас ясно, что мы имеем дело с решением, которое лишь усугубляет раскол украинского общества, еще больше отдалит перспективы регулирования переживаемого Украиной кризиса", - заявляли в российском министерстве иностранных дел.

Но согласно социологическим исследованиям последних лет, языковой вопрос не входит в число потенциальных проблем, которые могли бы заставить украинцев выйти на уличные акции.

1 июля российская делегация повторно запросила проведение встречи в Совете безопасности ООН для обсуждения украинского языкового закона. Предварительно его рассмотрение запланировано на 16 июля.

В прошлый раз члены Совбеза объясняли, что языковой закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией на Донбассе.

Что говорит Зеленский

Зеленский заявил, что поддерживает закон и обещает защищать украинский язык сразу после обнародования экзит-поллов. Но после принятия закона заявил, что его одобрили "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

"К проекту закона внесено более двух тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона", - написал он на своей странице в Facebook, в прочем, имя на которой сменил на украинский вариант.

Зеленский считает, что развивать язык нужно "путем стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний" и пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать закон.

Позже глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в случае возвращения Луганска и Донецка, им можно было бы разрешить официально использовать русский язык в качестве регионального.

На вопрос, понимают ли в Офисе президента силу прецедента, и не приведет ли это к цепной реакции (разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет), Богдан ответил: "Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?".

На следующий день представителю Зеленского в Раде Руслану Стефанчуку пришлось пояснять скандальное заявление Богдана. Он отметил, что это "его личное видение".

Через неделю Зеленский заявил, что "у нас в целом нет этой проблемы".

"Если будет у дончан какая-то там специальная просьба, что для них очень важно, чтобы они, там, документы могли, например, заполнять на русском языке, (то) я не вижу никакой проблемы", - сказал президент.

Интересно, что советник президента по политическим вопросам Никита Потураев предлагает переименовать Россию в Московию, а русский язык - в российский.

"Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Вернем россиянам разнообразие историческое", - сказал он.

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Источник: korrespondent.net