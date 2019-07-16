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16. 07. 2019

СМИ узнали, что решил КСУ по декоммунизации

Конституционный суд на заседании во вторник, 16 июля, признал конституционным закон о декоммунизации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

Такое решение суд принял после проведения заседания в закрытом режиме.

Как сообщалось, с утра у здания суда собрались националисты с требованием не отменять закон о декоммунизации.

Напомним, парламент Украины 9 апреля 2015 года принял два закона, которые запрещают пропаганду коммунизма и нацизма. В частности, под запред подпадают окружающие украинцев символы времен СССР, от памятников до названий улиц. В тот же день Рада признала ОУН-УПА борцами за независимость. 

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Источник: korrespondent.net

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