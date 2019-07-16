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16. 07. 2019

В СИЗО Винницы убит мужчина, который пытался изнасиловать ребенка – СМИ

В Винницкой колонии №1 убили мужчину, которого подозревали в попытке изнасилования 7-летней девочки. Об этом сообщает местное издание Vinbazar со ссылкой на региональную прокуратуру во вторник, 16 июля.

Отмечается, что о смерти мужчины стало известно еще 13 июля. Другие детали дела не разглашают. Расследование проводит Государственное бюро расследований.

Напомним, попытка изнасилования произошла 8 июля в Виннице в районе Замостье. Мужчина с признаками психической болезни схватил ребенка, который играл с 9-летней сестрой и поволок за гаражи. Он демонстрировал гениталии и совершал развратные действия руками. Городской суд Винницы арестовал мужчину на 60 дней без возможности внесения залога.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2019 года в Украине зафиксировали более ста фактов развращения несовершеннолетних.

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Источник: korrespondent.net

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