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16. 07. 2019

Пираты похитили 10 турецких моряков с судна у берегов Нигерии

Пираты похитили десять турецких моряков на судне у берегов Нигерии, двое из них были позднее освобождены. Об этом сообщает телеканал NTV во вторник, 16 июля.

Сухогруз Paksoy-1 под турецким флагом, который шел из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-Д'Ивуар), был атакован вооруженными людьми в 230 километрах к юго-западу от нигерийского побережья. Сообщается, что 10 из 18 членов экипажа были похищены пиратами. Нападавшие также повредили приборы связи и оборудование судна.

По данным телеканала, моряки были перевезены пиратами в соседнюю с Нигерией Гану. В ситуацию вмешалось министерство иностранных дел Турции. На данный момент, двое моряков уже освобождены. Идет работа по освобождению других турецких моряков.

Напомним, в 2018 году в мире увеличилась активность морских пиратов. В прошлом году зафиксирован 201 инцидент с участием морских разбойников, в то время как в 2017 году их было 180.

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Источник: korrespondent.net

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