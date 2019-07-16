ГБР против Порошенко. В чем винят экс-президента

Петра Порошенко после поражения на президентских выборах пытаются догонять уголовными делами.

Большинство из них открыто в Государственном бюро расследований. В понедельник, 15 июля, сторонники Порошенко протестовали против ГБР из-за открытых дел и даже прорвались в здание бюро.

Корреспондент.net собрал информацию о скандале.

Позиция ГБР

Директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро расследует 8 уголовных производств, в которых фигурирует имя Петра Порошенко. Полный перечень этих производств Труба не предоставил.

Известно, что бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов после возвращения в Украину в мае 2019 года анонсировал "десятки заявлений о преступлениях" против Порошенко.

Портнов подавал в ГБР ряд заявлений о преступлениях Порошенко. Одно из них касается, якобы государственной измены из-за пересечения морского пространства военными кораблями Украины, в результате чего 24 украинца попали в российский плен.

Также ГБР расследует дело о закупке Министерством обороны некачественных бронежилетов, но не понятно фигурирует ли там Порошенко.

Кроме того Труба утверждает, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, где фигурирует Порошенко.

"Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для нового", - заявил Труба.

По данному факту в ведомстве начали служебную проверку.

Глава бюро не уточнил, о каком именно производстве относительно Порошенко идет речь.

Действия Порошенко и соратников

В понедельник, 15 июля, сторонники Порошенко ворвались в здание ГБР. В бюро заявили, что сторонники Порошенко ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом, заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР, сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами, требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены.

Труба расценивает действия сторонников Порошенко как политическое давление.

Партия Порошенко Европейская солидарность, в свою очередь, сообщила, что под ГБР собрались "военные запаса, добровольцы, волонтеры, общественные деятели и народные депутаты" и требуют отстранить Трубу.

Кандидат в депутаты от ЕС Юрий Бирюков распространил информацию о том, что якобы Труба не имеет претензий к качеству бронежилетов, которые поступали в украинскую армию с 2014 года по март 2019 года. Также Бирюков заявил, что Труба "подтвердил голословность своих заявлений о несоответствующее качество бронежилетов и нанесенный материальный ущерб государству".

Что за бронежилеты

Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

По предварительным данным преступная деятельность нанесла государству около 100 млн гривен убытков.

По версии Трубы, были закуплены 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - подчеркнул он.

Как рассказал председатель правоохранительного ведомства, всего по завышенным ценам было закуплено 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.

По его словам, у следствия есть версия, что к махинациям могут быть причастны один из руководителей Минобороны, а также руководство департаментов и управлений министерства.

По информации директора ГБР, это уголовное производство уже расследуется 2 месяца, но пока о подозрении никому не объявлено. Некачественные бронежилеты изъяли на военных складах в Хмельницком, Киеве, Одессе и Харькове, и заверили, что эти средства защиты не успели попасть в зону боевых действий на Донбассе.

В ведомстве отказались назвать фирму-поставщика амуниции, но Труба сообщил, что договор на поставку был заключен с Минобороны в начале 2019 года. Он добавил также, что перед этим бронежилеты были проверены, и чиновники прекрасно понимали, что закупают некачественный товар.

Согласно системе закупок Прозорро, в начале года Министерство обороны осуществило единственную закупку партии бронежилетов – у ООО Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000". За последние 2,5 года Минобороны закупило у этой компании товаров почти на 1,1 миллиарда гривен.

История с допросом

На 17 июля Порошенко вызвали на допрос в ГБР. В повестке ГБР, копией которой располагают СМИ, отмечалось, что Порошенко 17 июля в 9:30 следует явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому.

Цель вызова – участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода Кузница на Рыбальском.

У Порошенко отрицают, что он получал повестку на допрос. "По состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований", - говорится в сообщении пресс-службы партии Европейская Солидарность.

На 17 июня у Порошенко запланирован визит в Страсбург. В этот день Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза.

В Киеве Порошенко будет с 22 июля.

Источник: korrespondent.net