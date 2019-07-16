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16. 07. 2019

Экстрадицию Фирташа в США приостановили – СМИ

Экстрадиция Дмитрия Фирташа может быть осуществлена только после принятия решения по ходатайству о повторном рассмотрении. Об этом говорится в публикации издания Wiennachrichten.

Несмотря на то, что экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США является законной согласно решения Верховного суда Австрии, повторное обращение защиты имеет приостанавливающее действие.

СМИ отмечает, что продолжается перетягивание каната в деле об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

Хотя министр юстиции Клеменс Яблонер одобрил решение Верховного суда об экстрадиции, принятое в конце июня, Фирташ может остаться в Австрии.

Причиной этого является ходатайство защиты о возобновлении производства, которое было удовлетворено судьей по уголовным делам Вены и вступило в законную силу в качестве приостанавливающего действия.

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. Таким образом он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха. Тогда сообщалось, что окончательное решение об экстрадиции – за федеральным министром юстиции Австрии.

Ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что ГПУ готовит подозрения бизнесмену.

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Источник: korrespondent.net

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