В Минюсте прокомментировали решение суда по скифскому золоту

Министр юстиции Павел Петренко прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама об отложении окончательного решения по делу о "скифском золоте". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам Петренко, своим решением суд признал недейственными положения ЮНЕСКО о борьбе с незаконным ввозом, вывозом и передачей права собственности на культурные ценности, которых придерживается Украина.

Он добавил, что для решения вопроса о возвращении "скифского золота" должно применяться украинское законодательство.

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А следовательно - не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение окончательного решения в деле о "скифском золоте".

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Но 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апеляцию от представителей крымских музеев на решение суда относительно скифского золота. Рассмотрение апелляции началось 11 марта 2019 года.

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Источник: korrespondent.net