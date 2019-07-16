Катастрофа МН17: в Нидерландах стартовал международный симпозиум

Международный симпозиум Пять лет после сбития МН17 во вторник,16 июля, проходит в Ньювегейне в Нидерландах. Об этом сообщает Укринформ.

В симпозиуме принимают участие ближайшие родственники погибших, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек, председатель уголовного отделения Нацполиции Нидерландов Вильберто Поллисен, посол Австралии, а также основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Мы подумали, что это уже пять лет проходит со дня трагедии. Ежегодно мы чтим память наших родных возле монумента, вспоминаем тех, кого потеряли. Мы не хотим, чтобы в этот день делали громкие заявления или пытались манипулировать этим вопросом. Поэтому мы решили организовать это мероприятие. И за день до того вернуться к теме расследования и тому, как повлияла эта трагедия на родных и мир", – сказал член правления фонда Авиакатастрофа, который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, Пит Плуг.

"Символично зал, где проходит симпозиум, украсили цветами - 298 подсолнухами, именно столько людей погибло пять лет назад на борту МН17", - отмечается в сообщении.

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Европейский союз также призывает Российскую Федерацию взять на себя ответственность за катастрофу MH17 и сотрудничать со следствием. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя от имени ЕС по случаю 5-й годовщины падения рейса MH17 Malaysia Airlines. ЕС приветствует объявление Объединенной следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырех человек.

Ранее нидерландский телеканал NOS сообщил, что, как ожидается, что ССГ объявит, кто будет нести ответственность за сбитый самолет. Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает. Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net