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16. 07. 2019

Танкер из ОАЭ два дня не подает сигнал о местоположении - СМИ

В Ормузском проливе перестал подавать сигналы нефтяной танкер Riah, шедший из ОАЭ под флагом Панамы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные слежения и информацию компании Refinitiv, предоставляющей информацию для финансовых рынков.

Танкер Riah регулярно совершал рейсы из Дубаи и порта Шараджа в порт Фуджейра, проходя через Ормузский пролив. Однако в субботу вечером сигналы трекера судна исчезли.

Как отметили в компании Refinitiv, занимающейся информационным обслуживанием, ранее никогда подобного с танкером не случалось. "Это красный флаг", - заявил специалист компании.

Попытки получить комментарий судовладельца закончились неудачей. Зарегистрированный владелец судна, компания Prime Tankers LLC, сообщила, что продала его Mouj Al-Bahar. Однако в этой компании заявили, что у них нет такого судна.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka CourageousВ связи с этим Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец.

Тегеран отвергает обвинения США о причастности к атакам на суда.

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Источник: korrespondent.net

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