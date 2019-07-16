Bellingcat: Кабмин финансирует неонацистские организации в Украине

Кабинет министров Украины финансирует ультраправые экстремистские группы в рамках программы "национально-патриотического воспитания" молодежи страны. Об этом говорится в новом исследовании Bellingcat.

По информации журналистов, государственные гранты позволяют крайне правым организациям расти в Украине и набирать новых членов. Ответственным за этот "проект" Bellingcat назывет Николая Ляховича - руководителя департамента национального патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта.

В 2019 году правительство Украины, как сообщают журналисты, выделило восемь миллионов гривен (более 300 тыс. долларов) на "национально-патриотические образовательные проекты" для молодежи.

"Из них 845 тыс. гривен (более 30 тыс. долларов) идут на программы, которыми руководит ряд филиалов украинских крайне правых групп, включая Национальный корпус, политическое крыло азовского движения… Национальный корпус замешан в многочисленных инцидентах против меньшинств, активистов и полиции. Эта цифра также включает государственное финансирование … для известной ультраправой организации - C14 (члены организации фигурируют в деле об убийстве украинского репортера Олеса Бузыны)", - говорится в материале.

Bellingcat отмечает, что и Национальный Корпус, и C14 были описаны в докладе Государственного департамента США по правам человека за март 2019 года как "националистические группы ненависти" и как "экстремистские" в отчете Freedom House 2018 года о крайне правых экстремистских настроениях в Украине.

"Решение украинского правительства финансировать (эти – ред.) проекты… предоставляет (экстремистским – ред.) группам дополнительный источник легитимности и, кроме того, добавляет дополнительный импульс их общественным усилиям по привлечению молодежи в свои ряды", - говорится в сообщении.

bellingcat.com

Документы, проанализированные Bellingcat, предполагают, что Кабмин выделил более 30 тыс. долларов на проекты организаций, связанных с Национальным корпусом и C14. Среди тех организаций, которые получают государственное финансирование для работы с молодежью, три напрямую связаны с C14: Союз ветеранов войны с Россией, Национальный центр защиты прав (Національний центр правозахисту) и Education Assembly (Освітня Асамблея).

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что С14 сотрудничает со Службой безопасности Украины.

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Источник: korrespondent.net