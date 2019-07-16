Сотрудники СБУ разоблачили на взятке главу одного из сельских советов Волынской области. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 16 июля.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от жителя областного центра (Луцка – ред.) 15 тысяч долларов. За указанную сумму сельский глава обещал содействовать мужчине в получении в собственность земельного участка площадью один гектар на территории сельсовета для частной застройки", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника возле Луцка при получении первой части неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов.

Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении в совершении преступления по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: На Волыни главу сельсовета задержали на взятке в $15 тысяч

Напомним, правоохранители выявили коррупционную схему растаможивания авто на винницкой таможне. Были задокументированы многочисленные факты получения начальником одного из таможенных постов взяток на общую сумму почти 300 тысяч гривен.

Также стало известно, что в Запорожской области сотрудники СБУ вымогали взятки у иностранцев.

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Источник: korrespondent.net