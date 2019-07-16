Суд в Киеве отпустил экс-"беркутовца" под домашний арест

Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего бойца спецподразделения МВД Беркут Сергея Тамтуру, подозреваемого в убийствах активистов Майдана. Мера пресечения для него изменена на круглосуточный домашний арест, сообщает LB.ua во вторник, 16 июля.

Отмечается, что остальные четверо подозреваемых по этому делу – Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Александр Маринченко – остаются под стражей. Суд объявил перерыв в заседании до 20 августа.

Прокурор по делу Игорь Земсков в комментарии рассказал, что обвиняемые являются представителями роты спецназначения, в состав которой входило 26 человек.

"21 человек из этой роты, кроме этих пяти обвиняемых, являются подозреваемыми и скрываются на территории РФ. Мы считаем, что их экс-коллеги могут предоставить им любую помощь в сокрытии. Также есть риск уничтожения доказательств. Уже известно, что 21 автомат Калашникова роты спецназначения Беркут был уничтожен. Кстати, основным "козырем" стороны защиты во время их выступления была статья Конституционного суда 176 (подана по жалобе в т.ч. Савченко)", – сказал прокурор.

Земсков опасается, что если обвиняемых отпустят, то риск в первую очередь – укрывательство от судебного и досудебного рассмотрения дела.

После завершения суда представители националистических организаций подожгли у входа в здание суда файеры. Они скандировали "Беркут на нары" в знак протеста против освобождения Тамтуры.

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Напомним, пятерых бывших сотрудников Беркута Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского обвиняют в расстреле 48 участников Майдана.

В мае суд продлил арест пятерым экс-беркутовцам до 27 июля. Тогда Ссуду осталось рассмотреть 26 эпизодов по их делу.

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Источник: korrespondent.net