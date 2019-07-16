Треть детских лагерей нарушают санитарные нормы - Госпродпотребслужба

Специалисты Госпродпотребслужбы во время проверок установили факты нарушения требований санитарного законодательства в каждом третьем заведении оздоровления и отдыха детей. Об этом во время коллегии по итогам работы за первое полугодие сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Алла Григоренко, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, с начала оздоровительной кампании специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в проведении 9,9 тыс. проверок.

"Нарушение требований санитарного законодательства установлено на почти 3 тыс. проверенных объектов - на каждом третьем обследованном", - отметила Григоренко.

Самый высокий процент нарушений выявлен в Херсонской области (78%), Черкасской (50%), Житомирской (42%), Хмельницкой (48%), Харьковской (47%), Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях - по 38%.

В основном фиксировалось нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в пищеблоках, нарушение поточности производственных процессов, нарушение технологии приготовления готовых блюд, использование запрещенных в оздоровительных заведениях пищевых продуктов, нарушение организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного меню, нарушение правил хранения пищевых продуктов и суточных проб, отсутствие документов на продукцию, нехватка посуды, моющих и дезинфицирующих средств и др.

Кроме того, во время проверок фиксировалось, что материально-техническая база стационарных оздоровительных заведений не соответствует требованиям. В частности, не отвечали требованиям санитарного законодательства 29% пищеблоков, имели недостаточную площадь и набор помещений 7% заведений, на 7 пищеблоках отсутствовала проточная холодная вода, на 10 пищеблоках отсутствует горячая проточная вода, не хватало холодильного оборудования на 48 пищеблоках и др.

Также наблюдается недостаточное укомплектование учреждений медицинским персоналом – такое нарушение выявлено в 201 учреждении. В целом с начала оздоровительной компании было открыто свыше 8,8 тысячи заведений оздоровления и отдыха, в том числе 380 заведений оздоровления. Не открылось через запрет Держпродспоживслужби 22 учреждения, без согласования Держпродспоживслужби было открыто 9 заведений.

"С начала кампании услуги в заведениях оздоровления и отдыха получили почти 664 тыс. детей, из которых более 62 тыс. - в оздоровительных, более 601 тыс. - в заведениях отдыха", - сообщила Григоренко.

Она обратила внимание на тот факт, что из года в год уменьшается количество стационарных лагерей, что связано с финансовой несостоятельностью местных органов власти на их содержание.

"Наблюдается тенденция к сокращению срока работы оздоровительных заведений и продолжительности смен. Также фиксируется и снижение наполняемости лагерей, хотя проектные мощности позволяют оздоравливать больше детей, что вероятно связано с высокой стоимостью путевок и низким уровнем предоставляемых услуг", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в детском лагере в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 52 ребенка. Чтобы установить, при каких условиях отравились дети, начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Позже у 53 детей диагностировали дизентерию Флекснера.

Отравление детей на Одесчине: в лагере отменили следующие заезды

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Источник: korrespondent.net