КСУ вынес решение по закону об образовании - СМИ

Конституционный суд на заседании во вторник, 16 июля, признал конституционным закон Об образовании, сообщает Укринформ со ссылкой на источник.

"Конституционный суд признал конституционным закон Об образовании", - сказал собеседник агентства.

Напомним, закон об образовании вступил в силу 28 сентября 2017. Он определяет, что на языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя или более языками. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

В КСУ обратились из-за того, что согласно закону представители нацменьшинств лишаются права с 5 класса школы получать образование на национальном языке.

Из-за данного закона продолжается конфликт Украины с Венгрией, которая блокирует сотрудничество Киева с НАТО.

Так, сегодня Закарпатье посетил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, где напомнил, что Будапешт снимет вето на переговоры Украины с НАТО, если Киев вернет закарпатским венграм "право на обучение на родном языке".

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Источник: korrespondent.net