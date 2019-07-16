СБУ заявляет, что разоблачила международную банду хакеров

Служба безопасности совместно с Федеральным бюро расследований и тайной службой США разоблачила международную хакерскую организацию во главе с украинцем. Об этом 16 июля заявил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов.

По словам Баканова, международную хакерскую организацию возглавлял украинец Михаил Рытиков. Баканов добавил, что Рытикову грозит 50 лет тюрьмы в США.

Одним из "клиентов" Рытикова был хакер Евгений Богачев. Богачев в свое время разработал вредоносное программное обеспечение "ZeuS" с помощью которого похищались личные данные пользователей банков в интернете. Богачев входит в список самых разыскиваемых в США хакеров, за него обещают вознаграждение в 3 млн долларов.

В частности, с серверов Рытикова запускалось вредоносное программное обеспечение "ZeuS".

Хакеры работали в Dark Net - скрытой части интернета, где возможно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное. Хакеры посягали в интернете на инфраструктуру, органы власти в Украине, США, Японии и Европе.

Правоохранители сообщили, что группировка насчитывает около 10 основных участников и десятки пособников, посредников в ряде стран мира, а также тысячи клиентов.

"Они обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Dark Net", - подчеркнул Баканов.

По словам временно исполняющего обязанности начальника департамента кибербезопасности Украины Николая Кулешова, дело в Украине было зарегистрировано в начале 2019 года.

"11 июля было проведено 29 обысков по месту пребывания Рытикова и его сообщников. В ходе обысков было изъято 146 серверов", - сказал Кулешов.

Рытикову и его подельнику сообщили о подозрении по статьям "незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей" и "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Им уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно, что власти США обвинили украинца во взломе базы данных правительственной комиссии. Против 27-летнего киевлянина Александра Еременко выдвинули обвинения в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

Напомним, в Польше задержали украинского хакера, которого разыскивал Интерпол за распространение вредоносных программ.

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Источник: korrespondent.net