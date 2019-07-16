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16. 07. 2019

На дорогу вылилось около 80 литров химикатов в Запорожской области

В Запорожской области на автодороге Харьков-Симферополь, во время движения автомобиля упала и треснула пластиковая емкость, из которой вытекло около 80 литров химического вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Так, 15 июля в 22:14 к спасателям от граждан поступило сообщение, что на автодороге Харьков-Симферополь Вольнянского района, вблизи поворота к селу Богатыровка, во время движения из неизвестного автомобиля выпала и треснула пластиковая емкость с неизвестным веществом.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на дороге находится бочка с надписью "ГИПАН-М", из которой вытекло около 80 литров вещества. Подразделения ГСЧС смыли жидкость с проезжей части. Также вместе со спасателями работал экипаж полиции Запорожья, регулировал движение транспорта, Дорожное эксплуатационное управление №3, которое посыпало отсевом место, где была разлита жидкость", - говорится в сообщении.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Ранее в городе Староконстантинов произошла утечка химического вещества в отдном из почтовых отделений. 

В Винницкой области химикаты попали в реку

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Источник: korrespondent.net

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