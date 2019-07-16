Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2019, вторник, 19:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
16. 07. 2019

Глава МВФ Лагард подала в отставку

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард во вторник, 16 июля, подала в отставку. Об этом сообщается в заявлении Лагард на сайте Фонда.

"Я встретилась с Исполнительным советом и подала прошение об отставке из фонда, которое вступит в силу 12 сентября. Отказ от моих обязанностей, о котором было объявлено ранее, останется в силе до этого момента", - сказано в заявлении.

Отмечается, что исполняющим обязанности директора-распорядителя остается Дэвид Липтон.

Как известно, после выборов в Европарламент Лагард предложили назначить на главой Европейского центрального банка. В связи с этим она решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ.

Лагард стала первой женщиной, которая возглавила МВФ (с 2011 года - ред.). В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.