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16. 07. 2019

Суицид в отделе полиции под Киевом: новые подробности

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении сотрудников полицейского участка в городе Ирпень Киевской области, где застрелился парень. Дело открыто по статье "служебная халатность", сообщили в пресс-службе ГБР.

"Важно: оружие, из которого он стрелял, не было надлежащим образом изъято сотрудниками полиции на месте задержания. Сейчас происходят следственные действия, в том числе осмотр места событий. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи в случае доказательства вины полицейских предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области застрелился в отделении полиции. В помещении полиции в Ирпене мужчина неизвестным образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям. Позже мужчина с оружием в руках внезапно развернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову. 

Под Киевом мужчина ранил отверткой сожительницу и застрелился

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Источник: korrespondent.net

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