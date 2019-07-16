Сотрудники СБУ выявили 900 тонн контрабандного текстиля на сумму 120-200 млн грн в Одессе, заявил и. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге во вторник, 16 июля, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, партию контрабандного текстиля, сопоставимую с 40% годового объема поставок такой продукции в Украину, выявлена в Одессе.

"Речь идет о 900 тоннах текстиля, что составляет почти 40% годового объема поставок текстиля в Украину", - сказал Баканов.

Cмотрите фотогалерею: СБУ изъяла в Одессе контрабандного текстиля на 200 миллионов

Он отметил, что стоимость товара оценивается на сумму от 120 до 200 млн грн.

Ранее пресс-служба Посольства Великобритании в Украине сообщала о совместном с СБУ разоблачении крупной международной преступной группы, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС. А в конце июня СБУ изъяла контрабандные сигареты на 50 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net