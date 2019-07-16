Америка все ближе. Фирташа таки ждет тюрьма?

У одного из богатейших украинцев Дмитрия Фирташа дела плохи. Австрия, где он находится последние годы, таки дала добро на его экстрадицию в США. В Америке бизнесмену грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Его обвиняют в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Добытый титан собирались продавать американской авиастроительной компании Boeing. Отсюда, собственно, и проблемы.

Линия защиты Фирташа – дело против него политически мотивированное, никаких взяток он не давал.

Что теперь ждет бизнесмена?

Решение Австрии

После консультаций с министерством иностранных дел Австрии министр юстиции страны Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США. Такое решение принято с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа и дело оставалось только за министром юстиции.

Фирташ в Вене с 2014 года.

Зацепка юристов

Пока Фирташ останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.

Сейчас вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты решает Земельный суд Вены.

Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.

По данным СМИ, ходатайство адвокатов базируется на новых доказательствах и касается превышения своих полномочий представителями американского правосудия, а также ряда политических причин, которые легли в основу запроса об экстрадиции Дмитрия Фирташа.

Перспективы в США

Аадвокаты бизнесмена Дэн Уэбб и Ленни Дэвис выразили уверенность, что судейская коллегия полностью признает Дмитрия Фирташа невиновным во всех обвинениях, если он предстанет перед судом в США.

"Он никогда не занимался бизнесом в США. Никогда не посещал США. Не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросам индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", - заявили они.

Чем известен Фирташ

Фирташ в Украине получил известность в середине нулевых как совладелец одиозного газотрейдера Росукрэнерго.

Несмотря на пятилетние отсутствие в Украине, бизнесмен все еще остается влиятельной фигурой в стране. Его партнеры по неформальной группе Росукрэнерго - Сергей Левочкин и Юрий Бойко - остаются заметными игроками в украинской политике. И сейчас снова баллотируются в парламент в составе партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Правда, бизнес без личного присмотра олигарха идет хуже. В 2014 году инвесткомпания Dragon Capital отдавала Фирташу шестую позицию в рейтинге богатейших украинцев, оценив его активы в 1,45 миллиардов долларов. Оценка 2018-го втрое меньше – 489 миллионов долларов.

В Украине бизнесмену принадлежат четыре химических завода, выпускающих минеральные удобрения, половина Запорожского титано-магниевого комбината, порт Ника-тера, сеть из 19 облгазов, тепличное хозяйство в Тернопольской области, почти половина акций телеканала Интер и множество других активов.

Все это Фирташ рискует потерять в случае признания вины в США.

Источник: korrespondent.net