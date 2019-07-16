Еврокомиссию впервые возглавила женщина

Европейский парламент проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии. Об этом сообщает Европейская правда.

За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 евродепутата, при минимально необходимых 374. Против – 327, воздержались – 22. Всего в сессионном зале присутствовали 723 евродепутатов.

Голосование проходило бюллетенями и было тайным, поэтому точно неизвестно, кто из депутатов поддержал назначение. Ранее группы "Зеленых" и "Левых" заявляли, что точно не будут голосовать за фон дер Ляйен. Также против ее назначения выступали немецкие ультраправые.

Фон дер Ляйен 1 ноября сменит на посту действующего президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера. Она станет первой женщиной во главе Еврокомиссии.

До выборов в Европарламент она не была в списке кандидатов на должность, считалось, что назначат немца Манфреда Вебера. Однако, в результате длительных переговоров его кандидатура, как и других топ-кандидатов, отпала.

В результате лидеры ЕС на саммите согласовали кандидатуру Фон дер Ляйен.

Напомним, на саммите Евросоюза три раза перенесли начало заседания. Туск проводил переговоры относительно кадровых назначений с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также сообщалось, что саммит ЕС установил рекорд по продолжительности.

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Источник: korrespondent.net