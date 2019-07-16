Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Владимир Зеленский включил в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Опубликован законопроект Зеленского об Антикорсуде
Напомним, ранее Зеленский перезапустил Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики. Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений.
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Источник: korrespondent.net
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