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17. 07. 2019

Главой Бундесвера станет Крамп-Карренбауэр


Вооруженные силы Германии возглавит лидер правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает издание Welt.

16 июля нынешнего министра обороны страны Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии.

Ранее Крамп-Карренбауэр сменила во главе ХДС федерального канцлера Ангелу Меркель.

Напомним, с 23 по 26 мая во всех государствах-членах ЕС прошли выборы в Европейский парламент.

По их итогам лидеры ЕС согласовывали кандидатов на ключевые посты в руководстве Европарламента и на должность главы Еврокомиссии выдвинули 60-летнюю фон дер Ляйен.

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Источник: korrespondent.net

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