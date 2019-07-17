Магазинам Саудовской Аравии разрешили работать во время молитв

Саудовская Аравия отменяет практику, при которой бизнес вынуждали останавливать работу несколько раз в день во время молитвы, сообщает Bloomberg.
Также министерство сможет определять список таких учреждений, которым работать круглосуточно все же не разрешат.
Послом Саудовской Аравии впервые стала женщина
Напомним, ранее саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов.
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Источник: korrespondent.net
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