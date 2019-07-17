Магазинам Саудовской Аравии разрешили работать во время молитв



Саудовская Аравия отменяет практику, при которой бизнес вынуждали останавливать работу несколько раз в день во время молитвы, сообщает Bloomberg.

Согласно распоряжению правительства, магазинам и ресторанам позволят работать круглосуточно за определенную плату. Ее размер будет определяться Министерством по делам муниципалитетов и сельской местности.



Также министерство сможет определять список таких учреждений, которым работать круглосуточно все же не разрешат.

Ранее магазины в Саудовской Аравии работали только с субботы по четверг с 9:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00. Выходным во всех заведениях является пятница, когда жители страны посещают традиционную проповедь и молитву в мечетях.



Послом Саудовской Аравии впервые стала женщина



Напомним, ранее саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов.

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Источник: korrespondent.net