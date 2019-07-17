Трамп отрицает намерение США сменять режим в Иране

Американский президент Дональд Трамп доме заявил, что не стремится к смене режима в Иране, передает Reuters.
Напомним, после того как в июне иранские военные сбили американский беспилотник, Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек. При этом США ввели новые санкции против Ирана.
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Источник: korrespondent.net
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