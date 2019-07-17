Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 04:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

Трамп отрицает намерение США сменять режим в Иране


Американский президент Дональд Трамп доме заявил, что не стремится к смене режима в Иране, передает Reuters.
 
Глава государства сказал о достигнутом в ситуации с Ираном прогрессе, но не уточнил деталей.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе заседания в Белом доме сообщил, что Иран заявил о готовности обсуждать свою ракетную программу. "Они хотят поговорить, и мы посмотрим, что получится", – ответил Трамп.
 
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сказал, что Вашингтон намерен и дальше оказывать на Тегеран максимальное давление, поскольку это работает. По его словам, санкции не дают Ирану ускорять развитие ядерной программы. 

Напомним, после того как в июне иранские военные сбили американский беспилотник, Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек. При этом США ввели новые санкции против Ирана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.