Бывшему советнику Трампа запретили пользоваться соцсетями



Федеральный суд США запретил экс-советнику президента страны Роджеру Стоуну пользоваться социальными сетями, пишет The Wall Street Journal.



Стоуну запретили пользоваться Twitter, Facebook и Instagram. Решение суда связано с тем, чтобы он не раз разглашал данные об обвинениях, которые были выдвинуты против него.

По словам окружного судья Эми Берман Джексон, Стоун нарушил условия освобождения из-под ареста до того, как начался судебный процесс.



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Напомним, ранее суд запретил американскому лидеру Дональду Трампу блокировать своих пользователей в Twitter, если они будут высказываться о нем в негативном ключе.

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Источник: korrespondent.net