В Канаде разбился гидросамолет: погибли три человека

В результате крушения гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три человека погибли и еще четверо пропали без вести, сообщает телеканал CTV News.
Напомним, ранее в Канаде при крушении самолета погибли три человека. А в России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на свекольное поле, пилот сбежал.
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Источник: korrespondent.net
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