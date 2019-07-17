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17. 07. 2019

В Канаде разбился гидросамолет: погибли три человека


В результате крушения гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три человека погибли и еще четверо пропали без вести, сообщает телеканал CTV News.
 
По данным региональной авиакомпании Air Saguena, предположительно на борту самолета находились семь человек, среди которых были четверо рыбаков, два гида и пилот.
 
В ночь на 15 июля самолет вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться обратно днем. Утром 16 июля обломки самолета обнаружили в озере Мистатин.

Напомним, ранее в Канаде при крушении самолета погибли три человека. А в России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на свекольное поле, пилот сбежал.

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Источник: korrespondent.net

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