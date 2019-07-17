В Канаде разбился гидросамолет: погибли три человека



В результате крушения гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три человека погибли и еще четверо пропали без вести, сообщает телеканал CTV News.



По данным региональной авиакомпании Air Saguena, предположительно на борту самолета находились семь человек, среди которых были четверо рыбаков, два гида и пилот.



В ночь на 15 июля самолет вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться обратно днем. Утром 16 июля обломки самолета обнаружили в озере Мистатин.



Напомним, ранее в Канаде при крушении самолета погибли три человека. А в России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на свекольное поле, пилот сбежал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net