Около 50 человек погибли из-за наводнений в Индии



В последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек, сообщает Синьхуа.

Стихией было нарушено течение жизни более 4,4 млн человек. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 2-3 дня на северо-востоке страны также ожидаются относительно сильные дожди.

Ранее сообщалось, что в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. Особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net