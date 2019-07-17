Конгресс осудил Трампа за расистские высказывания



Палата представителей США приняла осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов резолюцию, сообщает Reuters.

Резолюция была принята большинство голосов. "За" проголосовали 240 законодателей, "против" выступили 187 конгрессменов. Лишь четверо членов Республиканской партии, которую представляет Трамп, проголосовали за эту резолюцию.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал женщин из Демократической партии за то, что они дают советы по управлению страной.



Президенту США запретили блокировать пользователей в Twitter

Президент США разместил твит, в котором призвал "прогрессивных" представительниц от Демократической партии вернуться в страны, откуда родом их семьи.

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Источник: korrespondent.net