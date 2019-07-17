Итоги 16.07: Закон о языке и обращение Зеленского



КСУ признал конституционным закон о декоммунизации

Конституционный суд Украины признал законОб осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики конституционным. Решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Языковой закон в Украине вступил в силу

В Украине 16 июля вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Языковой закон был принят незадолго до вступления Владимира Зеленского в должность президента. Он позиционирует себя двуязычным политиком и обещал закон "тщательно проанализировать".

Главным противником языковых нововведений стала Россия, их она называет "тотальной украинизацией". Москва уже второй раз созывает Совбез ООН по этому вопросу – в первый раз обсуждать его не стали

Женщина впервые возглавила Еврокомиссию

Европейский парламент проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии. За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 евродепутата, при минимально необходимых 374.

Фон дер Ляйен 1 ноября сменит на посту действующего президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера. Она станет первой женщиной во главе Еврокомиссии.

Обмен пленными анонсировали в Зеленского

Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обменялись списками списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене "определенного числа" пленных. "В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных ", - сказал он.

Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Такое решение было принято после консультаций с Министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. В Америке бизнесмену грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на нем он за рулем электромобиля Tesla обращается к украинцам. Глава государства призвал украинцев быть внимательными на выборах в Верховную Раду и не голосовать "за аферистов".

"Что касается парламентских выборов, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит, и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов", - отметил Зеленский.

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Источник: korrespondent.net