Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 09:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

В НАТО случайно раскрыли места дислокации ядерного оружия

Места размещения ядерного оружия США оказались случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает Washington Post.

Доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников был опубликован в апреле, но после удален. В этом докладе упоминается местоположение около 150 единиц ядерного оружия США, которое хранится в Европе, сообщает газета.

Копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen во вторник. В нем отмечается, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".

В документе информация дается без каких-либо ссылок. Газета отмечает, что на прошлой неделе была опубликована финальная версия доклада, в которой уже нет данных о местах хранения оружия.

Автор доклада Джозеф Дэй заявил, что вся информация в документе - материал из открытых источников.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что "это не официальный документ НАТО".

"Мы не комментируем детали ядерного потенциала НАТО", - отметил он. Многие СМИ тем не менее восприняли доклад как подтверждение факта, который был давно известен многим.

Напомним, в конце прошлого года в НАТО заявляли, что не планируют размещать ядерное оружие в Европе.

Как сообщалось, в прошлом году фитнес-приложение случайно рассекретило несколько армий мира. Позже в США запретили военным пользоваться приложениями с геолокацией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.