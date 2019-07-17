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17. 07. 2019

На Донбассе снизилось количество обстрелов

В течение минувших суток на Донбассе сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстрелы зафиксированы в районе Опытного, Новотроицкого, Верхньоторецого, Красногоровки, Лебединского, Николаевки, Крымского, Новолуганского.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки 16 июля потерь в рядах противника не зафиксировано.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Николаевки, Широкино и Марьинки.

Напомним, за сутки 15 июля на Донбассе зафиксировали 17 обстрелов, один военный погиб, трое поличили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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