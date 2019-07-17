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17. 07. 2019

Сегодня Зеленского ждут в Харькове и Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, посетит с рабочим визитом две области - Николаевскую и Харьковскую. Об этом сообщают пресс-службы соответствующих ОГА.

"В среду, 17 июля, состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую области", - говорится в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА.

В то же время, в пресс-службе Харьковской ОГА также сообщают, что 17 июля "Владимир Зеленский посетит их регион с рабочей поездкой".

Напомним, в минувшие выходные Зеленский отдыхал в Одессе, откуда вылетел в Киев. Также в эти дни Зеленский впервые посетил админграницу с Крымом.

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Источник: korrespondent.net

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