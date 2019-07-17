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17. 07. 2019

При обрушении здания в Мумбаи погибли 14 человек

Число погибших при обрушении 100-летнего четырехэтажного дома в индийском мегаполисе Мумбаи выросло до 14. Как сообщает в среду, 17 июля, телеканал NDTV, девять человек, в том числе двоих детей, удалось спасти.

Дом, расположенный в переулке, застроенном старыми ветхими домами в мумбайском районе Донгри, обрушился во вторник, 16 июля. Причиной, как полагают, стали мощные муссонные ливни, подтопившие многие районы города.

Ситуация осложняется тем, что по узким переулкам к месту обрушения дома не смогла подойти тяжелая техника для спасательных работ.

Всю ночь спасатели и жители района раскапывали дом вручную. Люди сформировали живую цепь, передавая обломки друг другу. Работы на месте обрушения продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Молдове обрушился девятиэтажный дом. Жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.

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Источник: korrespondent.net

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