У Порошенко объяснили, почему он не придет на допрос в ГБР

Бывший президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно. Об этом его защита сообщила ГБР 16 июля, написал адвокат Игорь Головань в блоге на Украинской правде.

В письме к бюро отмечается, что Порошенко не получал вызов на допрос в качестве свидетеля.

Но, в любом случае, в связи с парламентской кампанией до 21 июля он часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".

Адвокат также обратился к следователю с просьбой назначить дату допроса после 21 июля.

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ГБР против Порошенко. В чем винят экс-президента

Ранее в ГБР заявляли, что к ним ворвались "сторонники Порошенко", чтобы повлиять на бюро из-за дел в отношении экс-президента.

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Источник: korrespondent.net