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17. 07. 2019

Частично восстановлена работа системы навигации Galileo

Центр услуг системы вропейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщил в среду, 17 июля, что часть наземной инфраструктуры системы восстановила работу,.
 
При этом точные сроки возобновления предоставления услуг пользователям системы Galileo пока неизвестны, отмечается в сообщении.
 
Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжают использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения.

По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.

Galileo - одна из нескольких мировых глобальных навигационных спутниковых систем. Это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.

Подробно об украинском участии в материале Замена GPS: Украина в спутниковой системе Galileo.

Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжают использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения.

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Источник: korrespondent.net

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