Частично восстановлена работа системы навигации Galileo

Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжают использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения.

При этом точные сроки возобновления предоставления услуг пользователям системы Galileo пока неизвестны, отмечается в сообщении.

По данным сайта insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.

Galileo - одна из нескольких мировых глобальных навигационных спутниковых систем. Это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Кроме стран ЕС в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих.

Подробно об украинском участии в материале Замена GPS: Украина в спутниковой системе Galileo.