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17. 07. 2019

Вашингтон не продаст Анкаре истребители F-35 - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что считает ситуацию "крайне сложной" и "несправедливой", и рассказал, что обсуждает ее с турецкими властями.

По его словам, Турция планировала закупить более сотни самолетов, но теперь не сможет этого сделать.

Ранее сообщалось, что 12 июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. 

США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки с Москвой и приобрести взамен комплексы Patriot.

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Источник: korrespondent.net

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