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17. 07. 2019

В ДТП Одесской области погибли иностранцы

В Одесской области в результате ДТП на автодороге Одесса-Рени погибли двое иностранцев. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 16 июля около 20.00 возле села Петродолинское Овидиопольского района произошло столкновение двух легковых автомобилей Volkswagen и ВАЗ, ехавших друг другу навстречу.

В результате аварии водитель Volkswagen – житель непризнанного Приднестровья, а также его пассажирка – гражданка Молдовы – погибли на месте. Водителя ВАЗ госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил дорожного движения" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства столкновения.

Ранее вблизи села Максимиляновка Марьинского района Донецкой области столкнулись Audi A6 и мопед Viper, в результате водитель и пассажир мопеда погибли.

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Источник: korrespondent.net

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