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17. 07. 2019

МИД назвал условия безвизовых поездок в Северную Македонию

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили условия соглашения о безвизовых поездках украинцев в Северную Македонию.

Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, 12 июля 2019 года в Скопье подписано соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан. 

В частности, соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам. 

"Положениями Соглашения также отменяется необходимость оформления долгосрочных виз для трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и/или иммиграции, а также вводится бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз", - говорится в сообщении.

При этом о дате начала применения положений Соглашения будет сообщено дополнительно. В то же время, до 15 марта 2020 года граждане Украины и Республики Северная Македония могут путешествовать в другое из государств без виз на основании взаимных односторонних решений двух государств.

Ранее сообщалось, что безвиз в Украину для граждан Северной Македонии начал действовать еще в марте.

Напомним, бывшая югославская республика Македония 12 февраля, сменила название, официально став Северной Македонией.

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Источник: korrespondent.net

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