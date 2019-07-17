Иран отбуксировал поломавшийся танкер из ОАЭ в свои воды

Силы Ирана отбуксировали в свои территориальные воды танкер Riah из ОАЭ, который несколько дней назад перестал передавать данные о местоположении. Об этом сообщает иранское агентство ISNA со ссылкой на представителя иранского МИДа Сейеда Аббас Мусави.

По его словам, у танкера возникли технические неполадки. В соответствии с международным законодательством, Иран пришел на помощь и доставил судно в свои воды, добавил Мусави.

Также представитель ведомства заверил, что Иран окажет необходимую помощь в ремонте танкера. Подробности об этом инциденте Тегеран обещает сообщить позднее.

Шедший под флагом Панамы танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о местоположении.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. В связи с этим Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец.

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Источник: korrespondent.net