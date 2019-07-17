Зеленский просит Парубия еще раз созвать Раду

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента 18 июля. Об этом говорится в письме президента, опубликованного агентством Интерфакс-Украина в среду, 17 июля.

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…, О внесении изменений в закон Украины О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда), О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - говорится в письме.

По данным агентства, в аппарате Рады письмо президента зарегистрировано 17 июля.

В 12:00 ожидается ожидается брифинг замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки, который уже анонсировал внеочередное заседание Рады.

Напомним, в пятницу, 12 июля, состоялось последнее пленарное заседание восьмого созыва Верховной Рады. Однако, на этой неделе депутаты еще работают в комитетах

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Источник: korrespondent.net