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17. 07. 2019

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение

Военное руководство и гражданская оппозиция в Судане подписали политический документ, призванный покончить с политическим кризисом в стране. Об этом в среду, 17 июля, сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что церемония подписания состоялась в столице страны Хартуме.

Две стороны - представители военных и оппозиционного движения Силы за свободу и перемены - подписали политическую декларацию, один из двух документов, который является частью сделки по созданию Суверенного совета. В него войдут пять гражданских представителей и такое же количество военных, 11 член совета будет гражданским, но его выберут по согласованию обеих сторон.

Второй документ - Конституционная декларация - будет подписан в течение нескольких последующих дней.

Напомним, в апреле военные свергли президента Судана Омара аль-Башира, правившего последние 30 лет. Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота в апреле, объявив о двухлетнем переходном периоде, после которого власть должна быть передана гражданскому правительству. После этого в стране начались гражданские протесты.

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Источник: korrespondent.net

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