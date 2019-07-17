Правительство уволило главу ГФС

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 17 июля.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано – сегодня решение одобрено", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Напомним, 13 июля во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский попросил и.о. главы ГФС Власова написать заявление на увольнение. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях, а лишь отправил их в отпуск.

Уже на следующий день Власов сообщил об уходе в отставку.

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Источник: korrespondent.net