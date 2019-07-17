Вещдок по делу МН17 купили у неизвестного в "ДНР" - РосСМИ

Оболочку ракетного двигателя по делу сбитого МН17, которую в 2018 году продемонстрировали международные расследователи, якобы получили благодаря гонорару неизвестному лицу из "ДНР". Об этом говорится в опубликованном в среду, 17 июля, материале российского издания Новая газета.

"Двигатель оказался в распоряжении JIT благодаря посредничеству неизвестных лиц из "ДНР", попросивших за находку гонорар", - сообщили источники издания.

По информации инсайдера, это доказательство очутилось в руках в исследователей за гонорар в несколько десятков тысяч долларов.

По словам главы JIT Фреда Вестербеке, международные эксперты до сих пор изучают данные о ракете, но подлинность этого вещдока и истинные мотивы "посредников" пока неизвестны.

В прошлом году голландская прокуратура сообщила, что MH17 сбили ракетой системы Бук из серии 9M38.

На востоке Украины расследователи обнаружили две части такой ракеты: сопло и корпус, которые продемонстрировали в прошлом году на пресс-конференции в Бюннику 24 мая.

На корпусе двигателя нанесено номер 9д1318869032. По этому номеру установлено, что ракету выработали на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье в 1986 году. Последние цифры на корпусе - 9032 - это уникальный идентификационный номер двигателя ракеты.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net