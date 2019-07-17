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17. 07. 2019

Президент Шри-Ланки заявил об аресте всех причастных к терактам

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил об аресте всех подозреваемых в причастности к серии взрывов, которые прогремели на острове 21 апреля. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Глава государства отметил работу ланкийских правоохранительных органов, которые провели масштабное расследование по делу о терактах.

Сирисена подчеркнул, что в случае доказательства их вины арестованные могут быть приговорены к высшей мере наказания. Такие приговоры не выносились на Шри-Ланке с 1976 года.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали использование соцсетей.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали или ликвидировали всех подозреваемых в осуществлении терактов на острове.

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На Шри-Ланке арестовали главу полиции из-за апрельских терактов

Источник: korrespondent.net

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