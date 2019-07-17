Стали известны самые популярные у абитуриентов специальности

В этом году, по состоянию на среду, 17 июля, поступающие подали в вузы Украины уже почти 600 тысяч электронных заявлений. Об этом свидетельствуют данные Единой электронной базы вопросов образования.

Всего подано 595 215 заявлений, в том числе на бюджет - 362 049.

По специальностям статистика поданных заявлений выглядит так:

Право - 45 191 (из них на бюджет - 23 443) Менеджмент - 32 377 (из них на бюджет - 14 778) Филология - 24 582 (из них на бюджет - 17 728) Компьютерные науки - 21 674 (из них на бюджет - 15 129) Журналистика - 19 796 (из них на бюджет - 12 867) Психология - 18 650 (из них на бюджет - 7 384) Экономика - 16 590 (из них на бюджет - 9 166) Инженерия программного обеспечения - 16 256 (из них на бюджет - 12 120) Маркетинг - 14 080 (из них на бюджет - 6 490) Финансы, банковское дело - 13 963 (из них на бюджет - 7 739) Химия - 1 372 (из них на бюджет - 1 189) География - 1006 (из них на бюджет - 639) Математика - 692 (из них на бюджет - 605) Физика - 535 (из них на бюджет - 501) Металлургия - 267 (из них на бюджет - 226)

Как сообщалось, 1 июля в Украине началась вступительная кампания. А 10 дней спустя началась подача документов на бакалавра и магистра.

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Источник: korrespondent.net