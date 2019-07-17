Стали известны самые популярные у абитуриентов специальности

В этом году, по состоянию на среду, 17 июля, поступающие подали в вузы Украины уже почти 600 тысяч электронных заявлений. Об этом свидетельствуют данные Единой электронной базы вопросов образования.
Всего подано 595 215 заявлений, в том числе на бюджет - 362 049.
По специальностям статистика поданных заявлений выглядит так:
- Право - 45 191 (из них на бюджет - 23 443)
- Менеджмент - 32 377 (из них на бюджет - 14 778)
- Филология - 24 582 (из них на бюджет - 17 728)
- Компьютерные науки - 21 674 (из них на бюджет - 15 129)
- Журналистика - 19 796 (из них на бюджет - 12 867)
- Психология - 18 650 (из них на бюджет - 7 384)
- Экономика - 16 590 (из них на бюджет - 9 166)
- Инженерия программного обеспечения - 16 256 (из них на бюджет - 12 120)
- Маркетинг - 14 080 (из них на бюджет - 6 490)
- Финансы, банковское дело - 13 963 (из них на бюджет - 7 739)
- Химия - 1 372 (из них на бюджет - 1 189)
- География - 1006 (из них на бюджет - 639)
- Математика - 692 (из них на бюджет - 605)
- Физика - 535 (из них на бюджет - 501)
- Металлургия - 267 (из них на бюджет - 226)
Как сообщалось, 1 июля в Украине началась вступительная кампания. А 10 дней спустя началась подача документов на бакалавра и магистра.
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Источник: korrespondent.net
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