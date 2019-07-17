В России начали продлевать арест украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на заседании в среду, 17 июля, продлил арест шестерым из 24 украинских моряков, задержанных у Керченского пролива, сообщает ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей в отношении Власюка М. Б., Гриценко Д. В., Драча А. Л., Зинченко В. А., Головаша Б. О. и Попова С. Н. на три месяца, то есть до 24 октября", - огласила постановление судья.

В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении остальных моряков.

Отметим, после встречи с российской коллегой украинский омбудсмен Людимила Денисова сообщила, что украинские моряки включены в список на обмен с Россией.

Накануне в Офисе президента Украины заявили, что советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net