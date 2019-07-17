СБУ подитожила пять лет расследования по МН17

СБУ в пятую годовщину крушения пассажирского Боинг 777 рейса MH17 опубликовала итоги расследования.

Как сообщается, в Киеве, в здании Генпрокуратуры, создан и работает офис, в котором следователи СБУ в сотрудничестве с правоохранителями из других стран проводят расследования данного преступления. За пять лет следствия СБУ передала в международную следственную комиссию огромный массив доказательных материалов, которые позволяют воспроизвести обстоятельства совершения преступления и установить лиц, причастных к теракту:

В настоящее время следствием установлено:

- точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СВУ) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) БУК была незаконно перемещена с территории РФ в Украину;

- при осуществлении запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету Боинг 777-200 9M-MRD и место старта данной ракеты;

- время и маршрут, по которому СВУ ЗРК БУК была вывезена в РФ;

- более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки БУК-м с территории России на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охраны и вывода на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

Отмечается, что 19 июня 2019 в Нидерландах состоялся совместный брифинг членов следственной комиссии, во время которого сообщено о привлечении к уголовной ответственности за совершение данного преступления четырех человек - трех граждан РФ (Гиркин И.В., Дубинский С .М., Пулатов А.Ю.) и одного гражданина Украины (Харченко Л.В.) и сообщено о передаче уголовного производства в отношении этих лиц в суд, который начнется 9 марта 2020 в Нидерландах.

Сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Согласно результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

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Источник: korrespondent.net