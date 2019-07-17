В ГБР рассказали подробности дела о бракованных бронежилетах

Все бронежилеты из "бракованной" партии, закупленной Минобороны в 2019 году, изъяты, благодаря чему 11 тысяч бронежилетов не попали на фронт. Об этом на брифинге в среду, 17 июля, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает Лига.net.

"Я достоверно знаю, что именно эти бронежилеты были закуплены. Не была проведена полная проверка, которую могли провести должностные лица Минобороны, и я достоверно знаю, что именно эти лица четко понимали, что бронежилеты закупаются некачественные и не отвечающие техническим требованиям", - сказал он.

После изъятия бронежилетов были назначены экспертизы: баллистическая и химическая - для определения качества бронежилетов, экономическая и судебно-товароведческая для установки размера ущерба вследствие закупки бракованных бронежилетов.

Труба уточнил, что договор был заключен на покупку 20 000 бронежилетов. Оставшиеся 9 000 еще не прибыли на склады, поэтому говорить об их качестве, отметил он, нельзя.

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Ранее в ГБР опубликовали записи чиновников Минобороны, из которых якобы следует, что чиновники знали, что бронежилеты простреливаются.

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Источник: korrespondent.net