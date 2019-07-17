У Зеленского озвучили шаги в случае отказа Рады от заседания

У президента Владимира Зеленского уже планируют дальнейшие шаги в случае отказа Верховной Рады провести внеочередное пленарное заседание в четверг. Об этом сказал замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, сообщает РБК-Украина в среду, 17 июля.

По его словам, придется созвать экстренное совещание с руководством МВД, Нацполиции и Минифраструктуры, а также представителями общественных объединений.

"Наш первоочередной план – что парламент должен собраться и принять три законопроекта, если это не будет сделано, очевидно, что антикоррупционные инициативы будут приняты в первую очередь уже в новом парламенте", – сказал он.

По его словам, если законопроект об отсрочке штрафных санкций для владельцев автомобилей на еврономерах не будет принят, то соберут срочное совещание с МВД.

"Что касается штрафных санкций по нерастаможиванию автомобилей – нам придется созвать экстренное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры с представителями общественных объединений и искать другие механизмы, но закон таких механизмов пока не предусматривает. Это может привести к достаточно серьезным конфликтам", – сказал Рябошапка.

Ранее в среду Зеленский сегодня обратился к спикеру Андрею Парубию с просьбой провести заседание Рады в четверг. Президент хочет, чтобы парламент принял перед выборами еще несколько законопроектов, в том числе закон об антикоррупционном суде.

Напомним, в пятницу, 12 июля, состоялось последнее пленарное заседание восьмого созыва Верховной Рады. На этой неделе депутаты работают в комитетах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net